Após anunciar separação, Virginia e Zé Felipe realizam mudanças nas redes sociais

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o fim do casamento, de 5 anos, na noite desta terça-feira (27/5) com o cantor Zé Felipe. Momentos depois da notícia, os dois decidiram realizar algumas mudanças nas redes sociais, e até o famoso “boa noite” da apresentadora no Instagram precisou ser diferente.

A alteração da foto de perfil do ex-casal logo foi percebida pelos seguidores. A influenciadora usava uma foto dos dois como ícone do Instagram, e agora está com uma foto dos três filhos, fruto do casamento: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, enquanto o cantor optou por uma fotografia dele ao lado das crianças.

Antes da revelação, Virginia chegou a se despedir dos seguidores para dormir com a famosa foto do casal se beijando e a legenda “fomos”, que se tornou rotineira no perfil. Porém, acabou apagando a publicação e postou um vídeo sozinha: “Bora dormir, uma boa noite para vocês, durmam com Deus, amo vocês demais obrigada por tudo sempre, até amanhã cedo se Deus quiser”, falou.

O anúncio da separação veio através de uma postagem no perfil de ambos informando os fãs sobre a decisão: “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, escreveram.