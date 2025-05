Após audiência sem acordo com a Prefeitura, Justiça dá prazo para Sinteac se manifestar

A audiência de conciliação realizada nesta sexta-feira, 30, entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), representantes da Prefeitura de Rio Branco e o desembargador Lois Arruda, do Tribunal de Justiça, terminou sem acordo. A prefeitura não apresentou nenhuma proposta concreta, e o magistrado deu prazo até segunda-feira (3) para que o sindicato se manifeste no processo que analisa a legalidade da greve iniciada em 21 de maio.

Durante a reunião, representantes da Prefeitura alegaram que ainda não concluíram o levantamento necessário sobre os limites de gastos com pessoal, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, e, por isso, não poderiam apresentar nenhuma proposta antes do dia 10 de junho. Diante disso, pediram a suspensão do movimento grevista, mas o sindicato recusou, afirmando que essa decisão cabe à categoria.

A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, criticou a falta de avanço e reafirmou que não houve qualquer proposta viável para ser levada aos trabalhadores. Ela informou que o sindicato seguirá mobilizado e que uma nova concentração está marcada para segunda-feira (3), às 8h, em frente à Secretaria Municipal de Educação.