Após condenação no STF, Zambelli pede Pix a seguidores para quitar multa milionária

Condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) iniciou nesta segunda-feira (20) uma campanha de arrecadação financeira nas redes sociais. Alegando não ter condições de pagar sozinha os valores impostos pela Justiça, ela divulgou sua chave Pix e pediu apoio dos seguidores. A pena inclui multa de R$ 2 milhões por danos morais coletivos, além da futura perda do mandato, após o esgotamento dos recursos.

“Fui condenada a pagar multas milionárias, mesmo sem ter cometido crime, por lutar pelas liberdades que acredito”, afirmou Zambelli em publicação acompanhada de vídeo. A deputada declarou ainda que a cobrança já começou antes do fim do processo: “Antes mesmo do fim do processo, a Justiça já pode exigir esse pagamento — e eu não tenho como arcar sozinha com isso”.

A sentença faz parte do julgamento sobre o ataque ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em janeiro de 2023. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Zambelli foi a mandante intelectual da ação que resultou na criação fraudulenta de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O ataque foi executado pelo hacker Walter Delgatti Neto, que afirmou ter agido a pedido da parlamentar, inclusive recebendo textos e pagamentos por isso.

No vídeo, Zambelli se diz vítima de perseguição política e relembra o episódio em que foi flagrada portando uma arma de fogo nas ruas de São Paulo, durante o período eleitoral de 2022. Também mencionou enfrentar mais de 20 processos na Justiça Eleitoral, a maioria ligada à disseminação de notícias falsas. “Meu pai precisou vender o carro para me ajudar a pagar uma das multas”, contou.

A repercussão da campanha nas redes foi imediata — e polarizada. Enquanto apoiadores demonstraram solidariedade e fizeram doações, parte expressiva dos comentários reprovou o gesto, alegando que políticos têm salários suficientes para arcar com seus próprios processos. Também houve críticas sugerindo que colegas de partido deveriam assumir os custos, e não a população. “Político pedindo Pix é o retrato da inversão de valores”, disse um dos internautas. Outro comentou: “Se cada deputado aliado doasse um pouco, ela não precisaria pedir nada a ninguém”.

A chave Pix divulgada pela deputada é o número de seu CPF: 013.355.946-71.

Veja o vídeo: