Após denúncia anônima, adolescente é apreendido vendendo drogas na própria residência

O menor W.S.S. de 17 anos, foi apreendido, acusado de tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (29), dentro de sua própria residência, localizada na Travessa Vitória, com acesso pelo Ramal Alberto Barros, na região do Polo Benfica, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento de rotina na região quando recebeu uma denúncia anônima de um morador.

A denúncia informava as características de um indivíduo que estaria, há vários dias, vendendo entorpecentes no período da tarde e da noite em uma residência situada em um ramal do Polo Benfica.

De posse das informações, os militares se dirigiram ao local e encontraram o menor com as características descritas pelo denunciante. Ao perceber a aproximação da guarnição, o menor correu para dentro da residência, que estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas.

Na casa, os militares conversaram com os pais do menor. A mãe, identificada como Maria Rosimar, afirmou que não concordava com a conduta do filho e autorizou a entrada da polícia na residência.

Durante a revista, o pai do menor, identificado como Francisco, acompanhou a guarnição. Um dos policiais localizou uma bolsa sobre a cama, que continha aproximadamente 1 kg de maconha. Nos fundos da residência, também foram encontrados materiais utilizados para preparo e embalagem da droga, os quais foram apreendidos.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de apreensão ao menor, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga e os materiais apreendidos, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.