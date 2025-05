Após denúncia de assédio, DCE da Ufac desliga estudante e manifesta apoio à vítima

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Acre (Ufac) se posicionou publicamente, na manhã desta quinta-feira (29), sobre o caso de assédio denunciado pela presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil (CAEC), ocorrido durante o evento Inovacre, na última terça-feira (27).

Por meio de nota oficial, o DCE informou que decidiu desligar imediatamente o estudante acusado, que fazia parte das atividades da entidade, além de adotar as medidas cabíveis. O Diretório também garantiu apoio, orientação e acompanhamento à vítima, tanto nos procedimentos internos quanto externos.

O caso gerou forte repercussão dentro da comunidade acadêmica desde que o CAEC divulgou uma nota de repúdio denunciando o assédio. A publicação mobilizou outros centros acadêmicos, estudantes e coletivos, que manifestaram apoio à presidente do CAEC e cobraram uma resposta institucional do DCE e da universidade.

Na nota divulgada, o DCE reforça que não tolera e não compactua com qualquer forma de assédio ou violência, e reafirma o compromisso com um ambiente universitário seguro, ético e respeitoso.

A comunidade acadêmica segue acompanhando o desdobramento do caso, que também deverá ser tratado nos âmbitos institucionais da Ufac.

Confira a nota do DCE na íntegra:

NOTA DCE UFAC

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) manifesta total solidariedade à Presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, vítima de assédio por parte de um estudante que atualmente colaborava nas atividades vinculadas ao DCE.

Reafirmamos nosso compromisso com a integridade, o respeito e um ambiente seguro para todas as pessoas. Por isso, diante dos fatos, assim que recebemos a denúncia, a diretoria do DCE decidiu imediatamente desligar o estudante de todas as atividades da nossa entidade, bem como adotamos as medidas cabíveis com a seriedade que o caso exige.

O DCE garante todo o apoio, orientação e acompanhamento necessários para a vítima, tanto nos procedimentos internos quanto nos encaminhamentos externos que já foram tomados.

Deixamos claro: não toleramos e não compactuamos com qualquer forma de assédio ou violência. Seguiremos firmes na defesa de um ambiente universitário ético e seguro.

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UFAC (DCE/UFAC)

Rio Branco (AC) – 29 de maio de 2025