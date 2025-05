Após eliminação do Santos, Neymar responde sobre renovação com o clube

Neymar voltou aos gramados nessa quinta-feira (22/5), após mais de um mês afastado para tratar uma lesão. O retorno do craque ao Santos aconteceu no mesmo dia em que o alvinegro foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o CRB, nos pênaltis por 5 x 4, com Zé Ivaldo perdendo a cobrança final.

No fim da partida, Neymar despistou ao ser questionado sobre a renovação do seu contrato com o Santos, que chega ao fim dia 30 de junho. “Você tem um contrato válido até 30 de junho. Você vai renovar com o Santos?”, questionou o jornalista. “Não sei não”, respondeu Neymar. O jogador também comentou o seu retorno aos gramados e disse acreditar que pode fazer a diferença para o time. “Eu sei que comigo dentro do campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20 ou 25 minutos, eu posso fazer a diferença? Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Mas acho que isso tudo não pode depender só de mim”, desabafou Neymar.

Lesão

Em abril deste ano, Neymar sofreu uma nova lesão durante partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. O atacante sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído aos 34 minutos do primeiro tempo, na ocasião, o camisa 10 saiu chorando de campo. Exames realizados após o jogo confirmaram uma nova lesão muscular no atleta.