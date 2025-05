Após fazer história, Calderano é derrotado na final e é vice do Mundial de Tênis de Mesa

Ele foi e fez história! Após uma campanha espetacular, Hugo Calderano acabou derrotado na manhã deste domingo (25/5) e ficou com a medalha de prata no Mundial de Tênis de Mesa, disputado em Doha, no Catar.

Apesar da derrota, o resultado é histórico: o brasileiro se tornou o primeiro atleta não-europeu e não-asiático a conquistar uma medalha no torneio.

Hugo Calderano Foto: ITTF Reprodução Hugo Calderano Foto: ITTF Reprodução/X Hugo Calderano durante a partida pela Copa do Mundo de tênis de mesa Reprodução/x Hugo Calderano na semifinal da Copa do Mundo de tênis de mesa Hugo Calderano termina disputa no tênis de mesa em quarto lugar Crédito: Reprodução/Alexandre Loureiro/COB Hugo Calderano termina disputa no tênis de mesa em quarto lugar Crédito: Reprodução/GLOBO

Calderano acabou derrotado pelo chinês Wang Chuqin por quatro sets a um. Em entrevista após a derrota, o brasileiro afirmou que “faltou perna” e sentiu o impacto físico da partida intensa disputada na semifinal, quando derrotou o também chinês Liang Jingkun.