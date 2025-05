Após levar tapa da esposa, Macron recebe conselho conjugal de Trump

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, comentou sobre o tapa que o mandatário francês, Emmanuel Macron, levou da esposa Brigitte após uma discussão nesta semana, enquanto se preparavam para desembarcar de um avião em Hanói, no Vietnã.

Nesta sexta-feira (30/5), Trump foi questionado por uma jornalista da Casa Branca se ele teria algum conselho conjugal a Macron, e o presidente disse: “Que mantenha a porta fechada”.

“Aquilo não foi bom. Falei com ele e está tudo bem, eles estão bem, são duas pessoas realmente boas”, complementou.

O presidente dos Estados Unidos disse que mantém uma boa relação com o casal francês desde o primeiro mandato.

Gabinete confirmou discussão

O gabinete de Macron, inicialmente, negou a autenticidade das imagens, antes de serem confirmadas como genuínas. Um colaborador próximo do presidente descreveu mais tarde o incidente como uma “briguinha de casal”.

Nas imagens, os braços de Brigitte surgem do lado esquerdo da porta da aeronave, quando ela coloca as duas mãos no rosto do marido e o empurra. O presidente parece assustado, mas se recupera rapidamente e se vira para acenar para o público.

Brigitte permanece escondida pela fuselagem da aeronave, impossibilitando a visualização de sua expressão facial ou linguagem corporal. Em seguida, conforme o vídeo, o casal desce a escada para a recepção oficial das autoridades vietnamitas e Brigitte Macron não aceita o braço oferecido pelo marido.