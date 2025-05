Após morte, Ubatuba nega bactéria comedora de carne em praia da cidade

A Prefeitura de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, esclarece que não identificou a presença de bactérias “comedoras de carne” nas praias da cidade. Rumores começaram a surgir após um homem, de 30 anos, morrer na praia de Perequê-Mirim por decorrência de fasciíte necrosante – doença que ataca os tecidos moles de forma agressiva, causando necrose e falência múltipla de órgãos em poucos dias.

De acordo com a administração municipal, análises foram realizadas nas praias do município para constatação da bactéria, mas, até o momento, não foi identificada a sua presença. Oito áreas litorâneas da cidade estão impróprias para banho, aponta balanço da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

O caso ganhou repercussão após um homem morrer no final de abril com sintomas de fasciíte necrosante, infecção produzida pela bactéria popularmente conhecida como “bactéria comedora de carne”. Antes da morte, a vítima havia tomado banho na praia do Perequê-Mirim.

Leia também

Por meio de nota, a administração municipal disse que, por questões legais e de sigilo médico, não cabe a manifestação sobre o assunto. Contudo, a prefeitura reforçou que não recomenda os banhistas entrarem em locais sinalizados com bandeira vermelha, que indica risco à saúde.

Além disso, a Santa Casa de Ubatuba, local onde a vítima foi socorrida, emitiu um comunicado oficial nas redes sociais despistando a relação da praia com a morte do homem. “Após análise criteriosa dos óbitos registrados nos últimos 30 dias, não foi identificada correlação causal com agentes etiológicos de natureza infectocontagiosa”, informou a unidade médica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santa C. de Ubatuba (@santacasadeubatuba)

Em 2024, São Paulo registrou 80 óbitos por fasciíte necrosante, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (MS). Os primeiros sintomas da doença incluem dor intensa, vermelhidão ou inchaço local, febre alta e mal-estar generalizado.