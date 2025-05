Após negar affair, Bianca Andrade posta foto com ator: “A vida acontecendo”

Neste domingo (25/5), Bianca Andrade compartilhou um carrossel de fotos em sua conta no Instagram e um detalhe chamou atenção dos fãs. A influenciadora divulgou uma imagem com Diego Cruz, que recentemente foi apontado como seu novo affair. O ator modelo repostou o clique em seu perfil e elogiou a influenciadora.

“A vida acontecendo”, escreveu Bianca no post que Diego aparece. O modelo comentou a publicação com um coração vermelho e ainda compartilhou a imagem com a empresária: “Deixa tudo mais leve”, declarou ele.

Nos comentários da publicação da famosa, também conhecida como Boca Rosa, os fãs reagiram ao possível casal: “O Diegooo! Juro. Sim, eu pedi isso”, disse uma. “Ih, assumiu o Diego, é isso mesmo produção?”, questionou outra fã. “Bianca e Diego é a própria definição de tanto faz”, observou outra. “A gata lançando umas fotos apaixonadas despretensiosamente como se ninguém fosse perceber”, falou a admiradora.

No início do mês, os boatos de que os dois estariam vivendo um romance se intensificaram após os fãs atentos notarem trocas de follow e comentários nas redes sociais dos dois. Mas a assessoria de Bianca negou a informação e afirmou que os dois são “apenas amigos”.

A ex-bbb está solteira desde setembro, quando terminou seu relacionamento com o italiano Luca Daffrè. Ela conheceu o modelo no início do ano passado, em Londres, durante um intercambio.