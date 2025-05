Após “No Ranho Fundo”, Larissa Bocchino volta às telas em “Guerreiros do Sol”

Depois de ser protagonista da novela da seis, com a Quinota, de “No Rancho Fundo” – papel que lhe rendeu o prêmio Melhores do Ano como Artista Revelação 2024 – Larissa Bocchino volta às telas em “Guerreiros do Sol”, novela escrita por George Moura e Sergio Goldenberg e dirigida por Rogério Gomes, que estreia dia 11 de junho, no Globoplay e Globoplay Novelas.

Na trama, que se passa no Sertão Pernambucano, nas décadas de 1920 e 1930, ela será Ivonete, uma mulher resiliente e marcada por uma trajetória de superação. Amante do protagonista Josué (Thomás Aquino), ela enfrentou abusos no passado e, apesar das cicatrizes, construiu sua independência à força, tornando-se dona da própria birosca — um pequeno reduto de resistência e trabalho no sertão. Ela vai rivalizar com Rosa (Isadora Cruz), que se envolverá com Josué.

Sem grandes ilusões, Ivonete encara a dureza da vida com firmeza e uma certa resignação, sobrevivendo como pode. Ainda assim, mantém viva a chama da celebração: é na sua Birosca de Ivonete que acontecem os melhores forrós da região.

“Gravar ‘Guerreiros do Sol’ foi uma das experiências mais especiais da minha vida. Eu desejei muito esse trabalho. Porque essa história tem tudo a ver comigo. Eu descobri há um tempo que o meu bisavô era do bando de Lampião. Ele saiu fugido do bando, se instalou em Caruaru e se rebatizou com o sobrenome Assis. Meu nome completo é Larissa Assis Bocchino e o Assis vem dessa invenção”, contou Larissa à coluna.

“E a Ivonete foi uma personagem muito marcante para mim, diferente de tudo o que eu já tinha feito e diferente de mim. Ela é uma mulher mais madura, com mais idade, que sofreu diversas violências na vida e empreendedora – o que, para a época era uma raridade. Ela é independente, dona de si, e também muito justa e generosa”, completou a atriz, que fez teste para o papel de Maria de Fátima na nova versão da novela “Vale Tudo”.