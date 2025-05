Após pressão, governo muda rota com aumento do IOF e revoga parte do decreto

Uma nova decisão do governo Lula (PT) sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) deu o que falar nas redes sociais e virou motivo de muita curiosidade. Depois de inúmeras críticas, uma revogação foi anunciada e a medida afeta a cobrança sobre investimentos de fundos brasileiros no exterior, que voltam a ter alíquota zero.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se pronunciou na manhã desta sexta-feira (23/5) e explicou os detalhes dessa decisão impactante. Inicialmente, o governo havia fixado uma alíquota de 3,5% para essas aplicações como parte de um pacote tributário que busca arrecadar R$ 20,5 bilhões neste ano.

“O impacto é muito baixo. Estamos falando de menos de R$ 2 bilhões. Todas as medidas anunciadas são da ordem de R$ 54 bilhões”, afirmou o ministro. Ele também destacou que o governo “não tem problema em corrigir rota”, e que mantém diálogo permanente com o mercado financeiro.

No pacote original, o governo havia estabelecido uma alíquota de 3,5% de IOF para diversas operações no exterior, incluindo compras com cartões internacionais, empréstimos externos de curto prazo, aplicações e remessas ao exterior.

“O ministro da Fazenda informa que, após diálogo e avaliação técnica, será restaurada a redação do inciso II do art. 15-B do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que previa a alíquota zero de IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior”, havia informado o ministério no X.

