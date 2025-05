Após sentir vertigem e cancelar agenda, Lula passará por nova avaliação médica

Na manhã desta terça-feira (27/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá passar por uma reavaliação de saúde após sentir um pouco de vertigem na segunda-feira (26/5). A equipe médica está monitorando a situação de perto e, inicialmente, aponta para um episódio de labirintite.

De acordo com informações do G1, os detalhes dessa questão foram informados por interlocutores do Palácio do Planalto, já que o político cancelou reuniões na tarde de segunda e precisou ir ao hospital. A nova avaliação provavelmente não necessitará de uma saída e acontecerá no próprio Palácio da Alvorada.

Lula discursando no evento em registro da equipe de redes sociais do Governo Federal Lula durante pronunciamento à imprensa sobre passagem de Mujica Governo Lula anuncia investimentos da China no Brasil

Os resultados podem definir se Lula seguirá em repouso ou se continuará com a agenda de trabalho normalmente. O Hospital Sírio-Libanês chegou a divulgar que os resultados dos exames de sangue e de imagem dele estão “dentro da normalidade”.

A médica Ana Helena Germoglio, que acompanha o presidente desde 2023, deverá ser a responsável por avaliá-lo. A presença de Lula nos eventos desta terça-feira (27/5) ainda é uma grande dúvida, já que ele se sentiu mal logo após o almoço no dia anterior.