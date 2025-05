Após ser interceptado, usuário denuncia vendedor de drogas e ele acaba sendo preso

Alexandre de Souza Silva, de 32 anos, foi preso, acusado de tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (20), na Travessa Ramos Ferreira, no bairro da Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), a localidade é conhecida pela intensa atividade de venda e consumo de entorpecentes. Durante patrulhamento de rotina, a guarnição abordou um homem em atitude suspeita e encontrou com ele uma certa quantidade de drogas no bolso. Questionado sobre a origem do entorpecente, o usuário informou as características físicas do vendedor e indicou o local onde ele estaria.

Com base nas informações, os militares se dirigiram até a Travessa Ramos Ferreira e avistaram um homem com as mesmas características repassadas. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. Com ele, foi encontrada uma pequena quantidade de droga. O próprio suspeito confessou que havia mais entorpecentes dentro de sua residência.

Os policiais, então, entraram na casa junto com Alexandre e encontraram mais 6 papelotes de skunk, R$ 871,00 em dinheiro trocado e um caderno com anotações relacionadas à venda de drogas.

Diante dos fatos, Alexandre recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.