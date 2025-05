Após superar crise de labirintite, Lula retomará compromissos oficiais nesta quarta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retoma suas atividades oficiais nesta quarta-feira (28/5), após se recuperar de uma crise de labirintite que o acometeu no início da semana. Ele cumprirá compromissos nas cidades de Salgueiro, em Pernambuco, e Cachoeira dos Índios, na Paraíba.

A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) confirmou as viagens. Na segunda-feira (26/5), Lula cancelou seus compromissos após sentir vertigem. Depois de receber atendimento médico, trabalhou de forma remota na terça-feira (27/5), no Palácio da Alvorada.

O cronograma original previa a participação do presidente em dois compromissos na terça (27/5): uma cerimônia pelo Dia do Diplomata, no Ministério das Relações Exteriores — onde foi substituído pelo vice-presidente Geraldo Alckmin —, e uma reunião no Palácio do Planalto com reitores de universidades federais. Neste segundo compromisso, os ministros Camilo Santana (Educação) e Fernando Haddad (Fazenda) representaram o governo. As informações são do G1.

Estado de saúde estável

De acordo com a Secom, Lula apresenta quadro estável, segue medicado para controle da vertigem e permanece em observação. A expectativa é de que os sintomas sejam controlados em até 48 horas. Por precaução, o presidente continua despachando do Palácio da Alvorada.

A avaliação médica foi realizada na manhã de terça (27/5) pela infectologista Ana Helena Germoglio, que acompanha Lula desde janeiro de 2023. Na segunda (26/5), um boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, informou que os exames de sangue e de imagem apresentaram resultados “dentro da normalidade”. No fim da tarde, Lula retornou ao Alvorada, onde passou a noite em recuperação.