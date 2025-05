Após web apontar indireta, Lucas Guedez se posiciona sobre relação com Zé Felipe

O influenciador Lucas Guedez se viu no centro de uma nova polêmica. Inicialmente, o coapresentador do “Sabadou com Virginia” estava com viagem marcada para Portugal ao lado de Zé Felipe, mas precisou cancelar o voo. Após o suposto desentendimento, Lucas se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (23/05).

Afinal, o que aconteceu? A ideia era que os dois embarcassem juntos, mas os planos não se concretizaram. Até aí, tudo certo. No entanto, Lucas fez uma publicação considerada “misteriosa”, em que falou sobre colocar o próximo em primeiro lugar e ser esquecido.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lucas Guedez desmente chateação com Zé Felipe Reprodução: Instagram Lucas Guedez e Zé Felipe Reprodução: Instagram Lucas Guedez faz publicações misteriosas e publico entende como indireta Reprodução: Instagram Zé Felipe, Lucas Guedez e Virginia Fonseca – Foto: Reprodução/Instagram Influenciador digital Lucas Guedez marcou presença na festa de 30 anos da cantora Ludmilla Portal LeoDias Voltar

Próximo

A postagem levantou suspeitas entre os seguidores, que começaram a especular uma possível crise na amizade. Pouco depois, com o assunto ganhando repercussão, o próprio influenciador tratou de esclarecer os boatos, negando qualquer mal-estar com o marido de Virginia Fonseca.

“De onde vocês estão tirando isso, parem de inventar coisas MDS do céu”, escreveu Lucas. Ainda nesta sexta, ele apareceu ao lado de Virginia Fonseca em um churrasco, sinalizando que sua relação com a família da influenciadora segue intacta.