Apostador no Acre acerta quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 20 mil

Uma aposta de Rio Branco garantiu no último sorteio da Mega-Sena, que ocorreu na noite deste sábado (24), R$ 22 mil. O sortudo bateu na trave do prêmio milionário com acerto em cinco dos seis números.

O jogo Simples foi feito na Lotérica do Mercado, no Bosque. Mais 8 acreanos deram a sorte em 4 números, a maioria da capital, mas também em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Xapuri, garantindo cada um R$ 531,17.

Os valores que saíram foram: 05 – 09 -15 – 24 – 25 – 60. Nenhuma aposta acertou a seis dezenas e, por isso, o prêmio para o próximo sorteio que ocorre na terça-feira (27), acumulou em R$ 7,5 milhões.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.