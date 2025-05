Apostas do Acre acertam quadra na Mega-Sena e faturam prêmio em dinheiro; saiba mais

O concurso 2869 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30), terminou sem ganhadores do prêmio principal, mas rendeu uma boa notícia para cinco apostadores do Acre. Cada um deles acertou quatro dezenas — a chamada quadra — e foi premiado com R$1.114,23 totalizando o valor de R$ 5.571,15.

As apostas vencedoras foram registradas nos municípios de Rio Branco, Acrelândia, e Sena Madureira.

As dezenas sorteadas foram: 02 10-13-40-41-53. Ninguém acertou os seis números, o prêmio acumulou, e a estimativa para o próximo concurso que será realizado neste sábado (31), é de R$ 31 milhões.

Além das apostas acreanas premiadas com a quadra, outras 41 apostas em todo o país acertaram cinco dezenas, recebendo R$ R$ 49.689,38, cada.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil e segue atraindo apostadores de todo o país em busca da sorte grande.