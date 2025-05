aposte-na-final-da-champions-com-odds-turbinadas-de-70-na-novibet

A grande final da Champions League entre PSG e Inter de Milão acontece neste sábado (31/5), às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, e a Novibet preparou uma oferta especial para quem quer apostar no vencedor: odds turbinadas de 70. É a chance de elevar ainda mais as emoções do que promete ser o jogo do ano na Europa.

Aproveitar a oferta

Ainda não tem conta na casa? Então veja como se cadastrar com o código promocional Novibet e garantir ofertas como essa.

Como participar da promoção de odds 70

Faça login na sua conta na Novibet.

Acesse o evento PSG x Inter na seção de esportes.

Escolha o vencedor da partida no mercado de resultado final .

. Faça uma aposta única de até R$1 com dinheiro real.

com dinheiro real. Se sua aposta for vencedora, os ganhos serão ajustados para o equivalente a odds 70 — parte em dinheiro, parte como aposta extra.

Regras principais da promoção

A oferta é válida apenas para apostas feitas antes do início da partida .

. Apostas devem ser feitas no mercado de resultado final (não em Super Odds).

Apenas a primeira aposta qualificada será considerada.

será considerada. Aposta máxima de R$1 .

. Apostas feitas com bônus ou via cash out não são elegíveis.

Os ganhos extras são pagos em até 48 horas como aposta extra, com validade de 7 dias.

Aproveitar a oferta

Termos e condições

Promoção válida somente para maiores de 18 anos, residentes no Brasil, que nunca utilizaram promoções da Novibet.

Apenas uma participação por pessoa, conta, endereço IP ou dispositivo.

Sujeita aos Termos e Condições Gerais e às regras de bônus da Novibet.

Lembre-se: apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.