aprenda-a-fazer-bolo-de-aipim-com-coco-e-queijo-cremoso

Quando o mês de junho se aproxima, o Nordeste se enche de cores, sons e aromas inconfundíveis. É tempo de São João — uma das festas mais tradicionais e esperadas da região, onde a cultura se expressa com força através da música, das danças e, claro, da culinária.

Entre as receitas típicas mais queridas está o bolo de aipim com coco. Nesta versão especial, o chef Gabryel Boaventura dá um toque único ao incluir queijo parmesão na massa.

Receita de bolo de aipim com coco e queijo

Ingredientes:

2 xícaras de açúcar

4 colheres de manteiga

4 ovos inteiros

200 ml de leite de coco

300 ml de leite

1 coco seco ralado

1 kg de aipim descascado

100 g de queijo parmesão ralado

20 g de fermento químico

Confira o modo de preparo no site do Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.