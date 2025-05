Aprenda a preparar chá que reduz o colesterol e turbina a imunidade

Você já parou para pensar que uma xícara de chá pode fazer mais do que aquecer o coração?

Leia também

Pois é, alguns ingredientes naturais têm o potencial de ajudar — e muito — na saúde, especialmente quando o assunto é colesterol alto.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo

Getty Images 2 de 5

Eles podem ser consumidos quentes ou frios

Getty Images 3 de 5

Beber chá pode acelerar o metabolismo

Getty Images 4 de 5

Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso

Getty Images 5 de 5

A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta

Getty Images

Porém, é bom deixar claro que não se trata de cura milagrosa e sim de uma estratégia complementar, simples e eficaz, que pode ser incluída no dia a dia com muito sabor e com orientação médica.

Entre os ingredientes da infusão está o alho. Para além de um tempero versátil, ele contém alicina, uma substância com poderosa ação antioxidante, que ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim e de triglicerídeos.

Esse efeito contribui diretamente para diminuir a gordura circulante no sangue e o risco de sobrecarga hepática.

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.