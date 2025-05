ariana-grande-entra-para-o-elenco-de-“entrando-numa-fria-4”,-com-ben-stiller

Segundo o site Variety, Ariana Grande irá estrelar ao lado de Ben Stiller e Robert De Niro no filme “Entrando Numa Fria 4”, com o lançamento marcado para o dia 25 de novembro de 2026.

O filme é distribuído pela Universal Pictures, mesmo estúdio de “Wicked: Parte 1” e “Wicked: Parte 2”. A franquia “Entrando Numa Fria” é uma das mais lucrativas do estúdio, tendo acumulado aproximadamente R$ 7 bilhões nos cinemas.

Os detalhes do enredo do filme ainda estão sendo mantidos em segredo. A produtora Jane Rosenthal disse à Variety: “Stiller agora está com a mesma idade que [De Niro] tinha quando fizemos o primeiro, e os filhos dele cresceram e precisam voltar para casa e conhecer os pais”.