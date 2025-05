Armeira condenada por morte no set do filme Rust deixa a prisão

Hannah Gutierrez, armeira condenada pelo disparo que resultou na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as gravações do filme Rust, deixou a prisão nessa sexta-feira (24/5), agora em liberdade condicional. A informação foi confirmada pelo Departamento Correcional do Novo México.

Aos 27 anos, Gutierrez foi condenada em abril do ano passado a 18 meses de prisão por homicídio culposo — quando não há intenção de matar —, após ter preparado a arma que acabou sendo disparada por Alec Baldwin em outubro de 2021, durante um ensaio no set. A tragédia, ocorrida em um rancho no estado americano do Novo México, também feriu o diretor Joel Souza.

Segundo Brittany Roembach, porta-voz do Departamento Correcional, Gutierrez foi autorizada a se mudar para o Arizona, onde cumprirá um ano de liberdade condicional pelo crime de homicídio culposo e, paralelamente, estará sob 18 meses de supervisão probatória por posse inadequada de arma de fogo.

Responsável pelo armamento de Rust, a função da armeira incluía garantir que todas as armas fossem manuseadas com segurança e carregar a munição correta para as cenas. Contudo, as investigações não conseguiram determinar como uma bala real foi parar no revólver utilizado por Baldwin, resultando na morte de Hutchins, de 42 anos, uma cineasta ucraniana considerada uma das promessas em ascensão de Hollywood.

O incidente paralisou imediatamente as filmagens do longa-metragem de faroeste, produzido e estrelado por Baldwin, e gerou forte comoção na indústria cinematográfica, reacendendo debates sobre a segurança e o uso de armas em produções audiovisuais.

Alec Baldwin também enfrentou acusações relacionadas ao caso, mas, posteriormente, elas foram retiradas por conta de um erro processual.