Arraial do Bela Vista promete diversão para toda a família a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (30), o Conjunto Bela Vista será palco de uma das festas juninas mais animadas da cidade. O Arraiá do Bela Vista terá programação especial até o dia 15 de junho, sempre às sextas, sábados e domingos, a partir das 18h, na Rua Edmundo Pinto.

Com entrada gratuita, o evento é voltado para toda a comunidade e promete reunir famílias, jovens e adultos em um ambiente seguro e acolhedor. A programação conta com bingo com muitos prêmios, as melhores comidas típicas, além de muita música ao vivo.

O objetivo do arraiá é fortalecer a cultura popular, proporcionar lazer para os moradores da região e valorizar a tradição junina, que faz parte do imaginário coletivo brasileiro. O evento é financiado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB), com realização da Associação de Moradores do Conjunto Bela Vista (AMCBV) e produção do Instituto Ação Cultural do Acre Vivo (IACAV).