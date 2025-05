Artistas dão show de estilo no palco do Metrópoles Fashion & Design

Ao lado da moda, os três dias de Metrópoles Fashion & Design 2025 foram marcados também pela música, um dos pilares do MFDF. Em consonância com proposta do evento, realizado entre os dias 21 e 23 de maio por Ilca Maria Estevão no Museu Nacional, artistas mostraram todo o estilo — além do talento musical.

Looks dos artistas no Metrópoles Fashion & Design 2025

No palco, Toto de Babalong fez uma apresentação cheia de personalidade

Assim como nas duas edições anteriores, em 2022 e 2023, o Metrópoles Fashion & Design visa trazer atrações musicais que se preocupem com o lado estético, assim como a sonoridade que produzem. Na edição de 2025, o line-up foi composto por artistas que representam tanto no estilo quanto no som.

Subiram ao palco o cantor Toto de Babalong; a banda Lupa; as duplas Akhi Huna’, Lambada da Serpente e Ypu; os DJs Umiranda, Klap e DJ A, entre outros nomes conhecidos na arte da capital. Cada um com sua personalidade própria, a identidade dos artistas foi refletida pela escolha do visual eleito para as apresentações.

O animal print marcou presença entre os artistas

A dupla Ypu trouxe as cores da identidade da marca para o visual

A dupla Lambada da Serpente também optou por se apresentar uniformizada

Mesmo focados em demonstrar mais da própria identidade, o visuais também trouxeram tendências da moda atual. Estampas como o animal print ou camuflagens estiveram em alta. O modelo calça capri, com a barra inferior mais alta, também surgiu no look da dupla Ypu.

Outras décadas foram relembradas no palco. Pelo vocalista da banda Lupa, Mucio Botelho, o estilo dos rockstars de 1990 foi completamente resgatado com a camisa militar combinada com o jeans preto rasgado e o clássico Converse Chuck Taylor 70’s.

A dupla Akhi Huna’ proporcionou uma viagem ao tempo somando a produção utilizada com a sonoridade retrô dos artistas. Para a apresentação, Dila elegeu uma jaqueta de camurça marrom combinada com uma camiseta preta e calça xadrez em alfaiataria, um visual digno de 1970.

No show da banda Lupa, a estampa militar relembrou o estilo rockstar de 1990

Com muita psicodelia, a dupla Akhi Huna nos levou para a década de 1970…

… Pela sonoridade e pela moda

Uma ótima forma de se expressar, a moda atua como uma extensão visual de cada artista. Confira, na galeria abaixo, mais detalhes dos looks das atrações musicais do MFDF 2025.

A moda esteve no palco do MFDF 2025

Os acessórios fizeram a diferança no visual do DJ Umiranda

Toto de Babalong customizou os visuais queimando partes das peças

A identidade faz parte da música

O Metrópoles Fashion & Design trouxe diversos artistas para os três dias de festival

O público vibrou durante as apresentações

