Assaltante armado intimida funcionária e rouba celulares em loja no interior do Acre

Uma loja de produtos eletrônicos, que comercializa celulares e acessórios, foi assaltada em Tarauacá, interior do Acre, na tarde desta sexta-feira (30). Um homem armado entrou no estabelecimento e, ameaçando discretamente uma funcionária, roubou alguns aparelhos que estavam em uma vitrine trancada, com a ajuda de um comparsa.

Durante a ação, a funcionária chegou a gritar ao se assustar, mas os criminosos conseguiram escapar de bicicleta antes da chegada da polícia. As autoridades foram acionadas e investigam o caso para localizar e prender os responsáveis pelo crime.

Veja o vídeo: