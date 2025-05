Assessoria de Virginia e Zé Felipe emite a primeira nota oficial após a separação

Em meio a grande repercussão do término do casamento de Virginia e Zé Felipe, a assessoria do ex-casal emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (28/5), pedindo respeito ao momento delicado da família.

O casal anunciou o término na noite de terça-feira (27/5), pegando todos de surpresa.

Leia a nota na íntegra

Como responsáveis pela assessoria de imprensa de Zé Felipe e Virginia, iremos respeitar o difícil e íntimo momento de cada um. Entendemos os questionamentos da imprensa, porém, a nós caberá divulgar somente o que o ex-casal julgar necessário e no tempo deles

Agradecemos a compreensão de todos.

