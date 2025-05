A assessoria de imprensa do ex-casal, no entanto, negou os rumores confirmando que ambos ainda seguem casados perante a lei.

A informação sobre a não oficialização do divórcio foi divulgada inicialmente pelo site Hugo Gloss e confirmada pela coluna Fábia Oliveira. Procurada, a assessoria de imprensa do ex-casal negou que o processo tenha sido concluído: “A informação não procede, trata-se de uma fake news”.

Relembre o término

Virginia e Zé Felipe comunicaram o término do casamento na última terça-feira (27/5), por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. No comunicado, os dois explicaram que seguem unidos, mas agora como amigos, com foco total na criação dos três filhos. Eles ressaltaram que o fim da relação amorosa não reduz a importância da família que formaram juntos ao longo desses anos.

Segundo o texto publicado, a separação foi decidida com honestidade, evitando manter o relacionamento apenas por aparência.

O ex-casal também destacou que viveram a relação de forma intensa, celebraram o nascimento dos filhos e estiveram lado a lado em todas as fases. Além disso, afirmaram que continuam desejando o bem um do outro e pretendem seguir em harmonia, cuidando com sabedoria de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos da relação.