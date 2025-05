Astro da NBA é acusado de estupro por ex-namorada

Zion Williamson, do New Orleans Pelicans, foi acusado de estupro pela ex-namorada. A informação é do jornal Daily Mail, que obteve uma cópia do processo em andamento aberto em Los Angeles.

Jogador é acusado de estupro

Zion defende os Pelicans

Ex-namorada denunciou o jogador

A vítima relatou que o jogador da NBA tinha comportamento “abusivo, controlador e ameaçador”. A mulher não teve a identidade revelada. “Nossa cliente simplesmente quer comparecer perante o júri no tribunal para obter justiça neste assunto”, disse o advogado da ex-companheiro do atleta.

Os relatos afirmam que o jogador chegou, em algum casos, a sufocá-la, fazendo-a temer por sua vida e pela de sua família. A autora da acusação diz que Williamson a estuprou duas vezes após mudança para Beverly Hills, no outono de 2020.

No primeiro caso, ele teria forçado a mulher a fazer sexo nas primeiras horas da manhã e a estrangulado. O segundo ocorreu um mês depois. Zion proibiu que ela saísse para visitar uma amiga e começou a jogar objetos nela antes do abuso. Ele chegou a tirar o computador e celular para impedir uma denúncia ou procura por atendimento médico.