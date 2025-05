atiradores-matam-2-pessoas-em-loja-de-carros-em-sorocaba

Atiradores mataram duas pessoas e feriram uma terceira na manhã deste sábado (24/5), em Sorocaba, no interior de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois homens armados chegaram em um carro e atiraram contra pessoas que estavam dentro de uma loja de veículos, no bairro Wanel Ville. Dois homens morreram no local e a terceira vítima atingida foi socorrida em estado grave.

Leia também

A SSP afirma que mais detalhes sobre a dinâmica do crime serão informadas após registro do boletim de ocorrência. Segundo informações preliminares, o crime teria ocorrido após um desentendimento das pessoas que estavam na concessionária com um cliente.

A Polícia Civil ainda investiga a identidade dos atiradores.