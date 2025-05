Atlas: corrupção, criminalidade e economia são os maiores problemas

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (30/5) sondou a opinião dos brasileiros sobre os principais problemas do país atualmente. De acordo com o levantamento, as maiores preocupações estão relacionadas à corrupção, à criminalidade e à economia.

Foram entrevistados 4.399 brasileiros, entre 19 a 23 de maio. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.

Ao todo, 59,5% dos entrevistados responderam que o maior problema do Brasil é a corrupção, seguido de 50,2% que consideram ser a criminalidade e o tráfico de drogas. Outros 29,4% disseram que a economia e inflação são os maiores problemas.

Na série temporal, o levantamento aponta que a preocupação com a corrupção disparou. A pesquisa anterior, divulgada em abril, o índice dos que consideravam a questão como principal problema era de 47%, o que representa um aumento de cerca de 13 pontos percentuais.

Leia também

Governo Lula

A pesquisa também apontou que a desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu, chegando a 53,7%, enquanto a aprovação ficou em 45,5%.

Ainda de acordo com a pesquisa, 52,1% dos entrevistados consideram a administração de Lula ruim ou péssima. Os que avaliam como boa ou ótima somaram 41,9%. Outros 6% declaram ser regular.