Atleta acreano conquista bronze na 1ª etapa do Circuito Paralímpico de Atletismo em SP

Três paratletas da Associação Paradesportiva Acreana (APA-AC) estão representando o Acre na primeira etapa do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo, realizada neste fim de semana (24 e 25 de maio) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP). A delegação também conta com o apoio do atleta-guia Arthur Júnior Souza.

No primeiro dia de provas, neste sábado (24), Lucas Barroso, da classe T38, conquistou o 3º lugar na prova dos 100 metros, com o tempo de 14,28 segundos. Já o paratleta Lucas Gama, da classe T/F12, ficou em 4º lugar na mesma prova, cravando 11,95 segundos.

A equipe acreana é composta ainda por Gigliane Paiva, da classe T36, que, assim como os demais atletas, treina no Centro Paralímpico da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco.

Com idades entre 21 e 23 anos, os representantes acreanos seguem firmes na competição, reforçando o crescimento do paradesporto no estado e demonstrando o potencial dos atletas formados pela APA-AC. A etapa segue até este domingo, com novas disputas e chances de pódio para os competidores.