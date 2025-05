Atleta de Cruzeiro do Sul conquista título nacional de jiu-jítsu em Santa Catarina

No último domingo (18), o jovem atleta Enzo Godoy, de apenas 11 anos, natural de Cruzeiro do Sul, brilhou no tatame ao conquistar o título de campeão no Campeonato Floripa Fall Open, realizado em São José (SC). O evento foi promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) e reuniu atletas de diversas partes do país.

Representando o CTNauas de jiu-jítsu, Enzo competiu na categoria Infantil 3 faixa amarela. Mesmo diante de adversários experientes, incluindo um ex-campeão brasileiro, o acreano mostrou determinação e técnica. Ele venceu as duas lutas que disputou, garantindo a medalha de ouro com um placar expressivo de 6 a 0 na final.

Com apenas dois anos e meio de treino, Enzo já acumula importantes conquistas em sua trajetória esportiva. Recentemente, foi vice-campeão na prestigiada Copa Pódio, outro grande torneio da modalidade.