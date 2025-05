Atlético-MG x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações

A Arena MRV, em Belo Horizonte, vai receber um confronto de alvinegros, neste sábado (24/5), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético-MG e Corinthians se enfrentam na casa do Galo, às 21h.

O Atlético-MG chega para o duelo após uma grande partida pela Copa do Brasil na última quarta-feira (21/5). O Galo goleou o Maringá por 4 x 0 e garantiu lugar no torneio. No entanto, pelo Brasileirão, o último jogo foi o empate em 0 x 0 com o rival Cruzeiro. A equipe do técnico Cuca inicia a rodada na 9ª posição.

Já o Corinthians, está em uma sequência de três vitórias na temporada. A última vez que o Timão entrou em campo foi na vitória por 1 x 0 sobre o Novorizontino, na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a vitória também por 1 x 0 no clássico contra o Santos deu à equipe de Dorival Júnior uma sobrevida. Os paulistas estão na 8ª colocação.

Onde assistir

O duelo entre Atlético-MG e Corinthians, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão na TV fechada (SporTV) e pay-per-view (Premiere).

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Fausto Vera), Gustavo Scarpa e Cuello; Rony e Hulk.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Raniele e Bidon; Romero, Coronado e Yuri Alberto.