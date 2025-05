Ator atropelado em Missão Impossível morreu horas após ser indenizado

Apesar do sucesso de Missão Impossível 2, os bastidores do filme foram um tanto conturbados. Durante as gravações, Mark Joseph Connolly, um ator que estava trabalhando como dublê, foi atropelado por uma motocicleta e perdeu a consciência.

Mark quase morreu no acidente, que aconteceu em 1999, e ficou com ferimentos graves no pescoço e no braço direito, que quase foi arrancado pela moto. Após o acidente, ele decidiu processar a Paramount Pictures, responsável pelo filme.

Oito anos depois, em 2007, o ator recebeu a notícia de que havia vencido o processo e receberia uma indenização no valor de US$ 1.018.253 (cerca de R$ 5.773.494,51, na cotação atual).

A boa notícia, no entanto, durou pouco. Mark morreu duas horas depois de saber da vitória na Justiça, vítima de um câncer no pâncreas. Ele tinha 45 anos e faleceu cercado pelos dois irmãos, duas irmãs e a mãe.

“Não podíamos dizer isso no tribunal, mas Mark sempre disse que só teve [câncer] por causa do estresse e da duração do processo judicial”, disse a mãe do dublê, Elizabeth Ramsay.

Antes de morrer, ele mudou o testamento para que o dinheiro fosse deixado para a mãe, irmãos, sobrinhos e amigos que o ajudaram financeiramente porque ele não podia trabalhar.

Atualmente, a franquia lançou um novo filme: Missão Impossível 8. Esse deve ser o último longa da saga protagonizada por Tom Cruise.