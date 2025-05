ator-de-harry-potter-comemora-cirurgia-no-nariz:-“vou-poder-respirar”

Stan Yanevski, ator conhecido pelo papel de Vitor Krum na saga Harry Potter, passou por uma cirurgia de emergência na semana passada por conta de problemas respiratórios.

“Logo após meu aniversário, fui hospitalizado devido à dificuldade para respirar e levado para uma cirurgia… Como sempre, e quem me conhece de perto sabe, passei por isso em silêncio, pois não queria assustar ou preocupar ninguém. Sempre fui assim. Enfrento as dificuldades em silêncio”, disse ele nas redes sociais.

Stan relatou que começou a se sentir mal após o aniversário e precisou ser levado ao hospital. De acordo com o ator, ele estava sem olfato nos últimos meses e dormindo com dificuldades para respirar.

Ator Stan Yanevski em cena de Harry Potter

Stan Yanevski fez o relato nas redes sociais

“Eu ainda estou me recuperando e as coisas estão indo bem. Vou poder respirar livremente, experimentar todos os aromas da vida, que foi algo que eu tinha perdido nos últimos meses. Vou conseguir dormir sem lutas, recuperar adequadamente com um sono tranquilo e estar no meu máximo muito em breve”, comemorou.

Nas redes sociais, Stan publicou um vídeo deitado em uma maca e com curativos no rosto. Na legenda, o ator faz uma reflexão sobre a vida.

“Estou aprendendo e descobrindo muitas coisas novas sobre mim. Uma daquelas coisas que quero compartilhar contigo: nunca tema a vida. Nem sempre será sol e arco-íris. Às vezes vai bater forte e é nesses momentos que descobrimos nossas verdadeiras forças que carregamos dentro da alma”, escreveu.

Stan fez parte do elenco de alguns filmes de Harry Potter, incluindo Harry Potter e o Cálice de Fogo e as duas partes de Harry Potter e as Relíquias da Morte.

Ele também faz parte dos longas O Albergue – Parte II, Resistência e Pandemia – A Guerra Final.