Ator de “Harry Potter e o Cálice de Fogo” passa por cirurgia de emergência

Stanislav Yanevski, conhecido por interpretar Viktor Krum em “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, passou por uma cirurgia de emergência devido a complicações respiratórias. O ator compartilhou em suas redes sociais uma foto no hospital, com curativo no nariz e soro no braço, explicando que manteve a situação em sigilo para não preocupar seus entes queridos.

Na publicação, o artista revelou ter enfrentado dificuldades para respirar logo após seu aniversário e que a cirurgia foi necessária para corrigir o problema. Atualmente, Yanevski está em recuperação e otimista quanto à sua melhora, esperando em breve respirar livremente e retomar suas atividades normais.

“Logo após meu aniversário, fui hospitalizada por causa de dificuldades para respirar. Fui levada para uma cirurgia, e a foto foi tirada logo depois que saí da sala de operação. Como sempre, e quem me conhece de perto sabe, passei por isso em silêncio, pois não queria assustar ou preocupar ninguém. Sempre fui assim. Enfrento minhas lutas em silêncio. Claro que tive apoio das poucas pessoas a quem contei e da minha família, pelo qual sou muito grata”, contou.

“Ainda estou em recuperação e as coisas estão indo muito bem. Em breve poderei respirar livremente, sentir todos os aromas da vida — algo que havia perdido nos últimos meses. Poderei dormir sem dificuldades, me recuperar de verdade com um sono tranquilo e estar com todas as minhas forças novamente”, acrescentou o famoso.

Yanevski contou, ainda, que não está conseguindo falar normalmente. “Tive uma consulta com meu médico hoje e ele disse que estou me recuperando muito bem, e ficou até surpreso com o progresso. Acho que todas as dietas saudáveis, os treinos, o autocontrole e a fé ajudam bastante nesses casos. Obrigada a todos, como sempre, por todo amor e apoio!”, finalizou. Além de seu papel em “Harry Potter”, o ator também atuou em “Relíquias da Morte: Parte 1” e no filme “Last Man Down”, lançado em 2021.