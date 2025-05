Ator de Harry Potter passa por cirurgia de emergência

Stanislav Yanevski, famoso mundialmente por interpretar Viktor Krum em Harry Potter e o Cálice de Fogo, passou recentemente por uma delicada cirurgia de emergência para tratar sérios problemas respiratórios. A informação foi divulgada pelo próprio ator por meio de uma postagem nas redes sociais, onde compartilhou uma foto diretamente do hospital, com curativo no nariz e soro no braço.

Segundo Yanevski, os primeiros sinais do problema surgiram logo após a comemoração de seu aniversário, quando ele começou a sentir dificuldades para respirar. Após avaliação médica, foi decidido que a cirurgia era imprescindível para corrigir a condição que o impedia de ter uma respiração plena.

“Logo depois do meu aniversário, precisei ser hospitalizado devido a problemas respiratórios. Fui operado e essa foto foi tirada assim que saí da cirurgia”, relatou o ator na legenda da imagem. Ele também explicou que preferiu manter a situação em sigilo para não alarmar familiares e amigos: “Sempre fui discreto em relação aos meus desafios de saúde, não queria preocupar quem amo”.

Atualmente, o intérprete de Viktor Krum segue em processo de recuperação e demonstrou bastante otimismo com sua evolução. “As coisas estão indo muito bem. Em breve poderei respirar normalmente, sentir novamente todos os aromas e, principalmente, dormir com tranquilidade. Isso é algo que havia perdido nos últimos meses”, revelou.

Apesar do bom progresso, Yanevski confessou que ainda enfrenta algumas dificuldades, como a fala prejudicada. No entanto, os médicos demonstraram surpresa com a sua rápida melhora. “Meu médico ficou impressionado com o avanço na recuperação. Acredito que manter uma alimentação saudável, praticar exercícios e ter disciplina e fé fazem toda a diferença”, afirmou o ator.

