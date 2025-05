Atriz faz vaquinha para congelar corpo de filho e ressuscitá-lo

A atriz australiana Clare McCann fez um longo desabafo ao relatar a morte do filho Atreyu, de 13 anos. A artista abriu uma vaquinha para pedir doações aos seguidores para congelar o corpo do jovem para ressuscitá-lo no futuro.

Na página oficial da vaquinha, Clare pede $ 300 mil dólares australianos (cerca de R$ 1,1 milhão, na cotação atual). “Estou arrecadando $ 300 mil com urgência para preservar seu corpo criogenicamente nos próximos sete dias — ou a oportunidade de ele viver novamente estará perdida para sempre”, declarou.

Morte de Atreyu McCann

Clare anunciou a morte do filho na última sexta-feira (23/5) pelas redes sociais.

“Ele era a luz mais brilhante do meu mundo — gentil, criativo e infinitamente amado”, declarou, sem informar a causa da morte.

Entretanto, no domingo (25/5), a atriz revelou que ele tirou a própria vida após sofrer bullying na escola.

“Meu pior pesadelo se tornou realidade, meu filho foi roubado de mim, parte meu coração. De um jeito que palavras não podem expressar, vim compartilhar que, em um momento de dor insuportável, Atreyu tirou a própria vida “, descreveu.

“, descreveu. Na sequência, ela afirmou que o garotinho não tinha culpa, que foi “abandonado pelo sistema escolar” e que sofria uma “quantidade terrível de bullying”.

Na sequência, ela relatou que implorou à escola, ao Departamento de Educação e aos Serviços de Proteção à Infância para que o bullying feito com o filho parasse. “Tenho registros médicos, relatórios de psicólogos, um diagnóstico formal de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) feito pelo médico dele e e-mails que provam que eu alertei várias vezes. Mas nada foi feito. Ninguém interveio. E, agora, meu lindo menino se foi.”

“Só temos mais uma chance de preservar criogenicamente o corpo dele nos próximos sete dias. Se perdermos essa janela, perdemos também a chance de qualquer possível reanimação futura que a ciência possa oferecer. Isso é sobre esperança e justiça. Sobre não permitir que a história do meu filho termine em silêncio“, completou.

A criogenia humana consiste na utilização de nitrogênio líquido para manter o corpo a baixíssimas temperaturas, cerca de 196 °C negativos, para impedir a degradação celular. Assim, as estruturas biológicas do garoto ficariam intactas. A técnica, entretanto, ainda é vista como uma aposta.