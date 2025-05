Audiência pública discute opções de cursos para novo campus do IFAC em Feijó

Na manhã desta terça-feira, 20, a cidade de Feijó sediou uma Audiência Pública voltada à discussão dos cursos que serão oferecidos no novo campus do Instituto Federal do Acre (IFAC). O encontro reuniu representantes da comunidade, lideranças políticas, educadores e autoridades, incluindo o reitor do IFAC, Fábio Storch.

Em seu discurso, o reitor destacou a relevância estratégica da nova unidade para o desenvolvimento da região. “Estamos aqui para construir um futuro melhor, e a educação é a chave para isso. O novo campus trará cursos que atenderão às demandas locais e prepararão nossos jovens para o mercado de trabalho”, afirmou Storch, reforçando o compromisso da instituição com a interiorização do ensino técnico e superior de qualidade.

O prefeito de Feijó, Railson, também participou do evento e comemorou a chegada do IFAC ao município. Para ele, a instalação do campus representa uma conquista histórica. “Esta é uma grande vitória para Feijó, que irá beneficiar não apenas nossos jovens, mas toda a comunidade. O IFAC será um pilar de conhecimento e desenvolvimento para todos nós”, destacou.

A audiência pública foi uma oportunidade para ouvir sugestões e necessidades da população local, assegurando que os cursos ofertados estejam alinhados com a realidade e as vocações econômicas da região. A expectativa é que o novo campus transforme Feijó em um polo educacional, fortalecendo a formação profissional e ampliando as perspectivas de futuro para os jovens da cidade e dos municípios vizinhos.