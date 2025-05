Áudio mostra momento em que piloto identifica problema no avião que estava Lívia Andrade

Áudios divulgados pela TV Globo revelam o momento em que a tripulação do avião de pequeno porte, que transportava a apresentadora Lívia Andrade e o namorado, o empresário Marcos Araújo, identificou a falha no trem de pouso e fez contato com a torre de controle na noite desta quinta-feira (29/5).

A piloto da aeronave de modelo modelo King Air Beechcraft E90 pediu ajuda a torre para verificar se conseguiam enxergar o trem de pouso do avião, que por sua vez, pediu suporte para um helicóptero que estava pousando no Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista: “O senhor consegue observar aí do helicóptero o trem de pouso?”.

Lívia Andrade foi uma das passageiras do avião que teve problemas para pousar no aeroporto Campo de Marte

“Olha, é bem difícil de ver”, respondeu o piloto do helicóptero. A piloto do avião então questionou novamente: “A torre conseguiu verificar?”. “A gente não conseguiu ver com clareza, de noite, assim, ter a verificação. No seu equipamento está constando alguma coisa aí?”, respondeu o operador da torre.

“A luz acendeu aqui, mas ele não deu a transmissão baixando. Verifiquem, por favor, nosso trem de pouso?”, pediu a comandante. A torre confirmou com a aeronave sobre a posição do trem de pouso: “O trem está recolhido, correto?”, no que recebeu a negativa do heliponto e da aeronave: “Negativo, está embaixo”.

A torre continuou: “A impressão que eu tive, eu coloquei o farol de busca, é que estava recolhido. É melhor conferir mais uma vez. Daqui dá pra ver que está recolhido”. O heliponto então pediu a confirmação da quantidade de pessoas a bordo e do combustível.

Foi informado que ainda possuía 3 horas e 30 minutos de combustível e 5 pessoas a bordo. Nesse momento são utilizados faróis para tentar localizar o trem de pouso e continua a percepção de que o mesmo não teria baixado.

O tripulante de uma aeronave que tentava ajudar então perguntou: “Vai fazer um procedimento de emergência?”, e a piloto respondeu: “A gente vai fazer um procedimento de checklist”, o pouso não foi autorizado e ela então informou que iria realizar o procedimento em Jundiaí.

Oito viaturas do corpo de bombeiros foram encaminhadas ao aeroporto de Jundiaí, assim como o helicóptero da Polícia Militar, para acompanhar o avião. O pouso foi feito em segurança e ninguém se feriu.

Em nota, a VOA-SP, empresa que administra o local informou em nota que: “uma aeronave de prefixo PT-LHZ, modelo King Air Beechcraft E90, que decolou do estado de Goiás com destino ao Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, registrou um problema no sensor do trem de pouso durante o voo e acionou emergência”, e que “durante o procedimento de pouso, o trem de pouso funcionou normalmente, sem apresentar falhas”.