Autora de Vale Tudo está blindada na Globo

Manuela Dias, responsável pelo remake de “Vale Tudo”, continua tocando o seu trabalho normalmente. Pelo menos no que diz respeito à Globo, a cobrança por audiência passa bem longe do seu dia a dia. Não há nenhuma pressão sobre ela neste aspecto.

E um detalhe importante: muito provavelmente, os resultados do Grupo de Discussão não deverão interferir em absolutamente nada nos rumos da trama, porque, muito em breve, ela já irá entregar o último bloco de capítulos. Está próxima do ponto final.

Muito por isso, existe uma suspeita na Globo de que tal “pesquisa”, baseada num universo mínimo de entrevistados, pode até não rolar dessa vez. É o tal negócio: fazer pra quê? Trata-se de uma obra pronta, fechada.

Manuela trabalha com a data de 17 de outubro para exibição do último capítulo de “Vale Tudo”. Serão 173 no total.

No dia 20, estreia “Três Graças”, trabalho de Aguinaldo Silva.

Não tem jeito

A alta cúpula da Band admite que o desejo interno é enorme, inclusive por parte de alguns dos seus diretores, mas que não existe possibilidade alguma de mexer com o horário do RR Soares.

Avisa que, doa a quem doer, vai continuar tudo do mesmo jeitinho. A chance é zero dele sair ou ocupar outro horário.

Passo atrás

Este posicionamento da direção da Band, resumidamente, só demonstra uma coisa: como não há capacidade de saber fazer televisão, o único remédio é vender horário.

Um dia, quem sabe, vai cair a ficha de que este é e sempre será o pior dos caminhos.

Por exemplo

Hoje, a Band tem toda uma terceira faixa de programas interessantes, entre Galvão Bueno, “MasterChef” e “Melhor da Noite”, mas todos recebendo migalhas de audiência depois da igreja. E naquele horário, santo nenhum consegue melhorar alguma coisa.

É o que diz um amigo: a Band, quando resolve tomar decisões drásticas, como ter esses bons programas, por exemplo, a situação fica mais drástica ainda.

Convidados

Além de Fernanda Gentil e Paola Carosella, Evaristo Costa, Cátia Fonseca e o chef Rodrigo Oliveira também gravaram como convidados nesta nova temporada do “MasterChef”, que estreia amanhã 22h30, na Band.

Já o Discovery Home & Health e o HBO Max apresentam os novos episódios às sextas-feiras, às 19h, a partir desta próxima.

A caminho – 1

O jovem ator Paulo Mendes continua em alta na dramaturgia da Globo.

Depois de estrear na televisão na série “Os Outros”, do Globoplay, e fazer as novelas “Amor Perfeito” e “Mania de Você”, ele poderá ser visto em “Três Graças”.

A caminho – 2

Os trabalhos para formação do elenco de “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”, seguem movimentados.

Juliano Cazarré, Adriano Toloza, Tomás Vasconcelos, Guthierry Sotero e Rejane Faria também buscam espaço na trama. Daphne Bozaski, conforme antecipado, já se garantiu.

Pensando na frente

Em se tratando de dramaturgia, a direção da Globo praticamente definiu todo o cronograma de 2026, para que suas novelas não sejam prejudicadas durante o período da Copa do Mundo de seleções. Também por aí, ajustes em quantidade de capítulos.

A abertura da Copa será no dia 11 de junho. Final, 19 de julho.

Verdadeira TV

O “Domingão”, ontem, na homenagem ao Carlos Alberto de Nóbrega mostrou como a televisão é rica e insuperável.

Na história, na emoção e nos seus personagens.

Determinação

Paulo Soares, o Amigão, avisa que, após passar por nova cirurgia e superar algumas complicações, continua se recuperando no Hospital Sírio Libanês.

Não vê a hora de voltar à ativa, mas tudo a seu tempo. Sem pular etapas.

Streaming

O ator Nill Marcondes, após viver Leo Caravelli na novela “Mania de Você”, foi chamado pela Disney.

Está confirmada sua presença no elenco de “Amor da Minha Vida”, série estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros.

Grandes emoções

Esta não deixa de ser uma segunda-feira diferente, com as estreias do SBT.

Em particular a do Bacci, com seu programa das 11h às 13h. Horário cirúrgico, momento em que o “Hoje em Dia”, da Record, dá uma queda e o “Balanço Geral” ainda não embalou.

Guerreira

“Nunca desisti do meu sonho. Eu estudei bastante, trabalhei como garçonete e modelo… Fiz curtas universitários, comerciais de publicidade, até que as oportunidades foram surgindo” – Anna Melo, protagonista feminina de “Paulo, O Apóstolo”.

Estreia, nesta quarta-feira, no Univer Video e, na Record, em 1º de julho.

Nova integrante

A TV Cultura contratou a atriz-mirim Rihanna Barbosa, destaque da série “Marcelo, Marmelo, Martelo”, do Paramount+, para a nova temporada do “Quintal da Cultura” – ‘Missão do Dia’, que estreia dia 9 de junho.

Ela fará a personagem Cacá, em cenas com Doroteia, Osório e Ludovico.

Dani e Gimenez

Daniela Albuquerque vai gravar uma entrevista com Luciana Gimenez para o seu programa da Rede TV!.

Para este esperado encontro entre as duas, só falta marcar o dia.

