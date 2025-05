Autora de “Vale Tudo” reescreve famosa cena do “trava-língua” de Solange para Fátima

Manuela Dias já escreveu uma das cenas mais aguardadas do remake de “Vale Tudo”. A sequência do famoso trava-língua dito por Solange (Alice Wegmann) — “A gente pode enganar todo o mundo por um certo tempo, mas não pode enganar todo o mundo por todo o tempo” — será exibida no fim de julho, durante a festa de casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão).

A cena clássica, que volta e meia viraliza nas redes sociais, começa quando Solange invade o ateliê onde Fátima se troca para a festa. Ela chega provocando, como quem quer manter a pose: “Ah, eu vim te prestigiar… Se você tivesse pedido a minha ajuda, eu teria escolhido um vestido de noiva ainda mais romântico”.

Mas Fátima, fiel à sua versão fria e calculista no remake, corta: “Você pode sair, por favor, que eu quero me trocar?”. Solange ignora e continua, fingindo intimidade: “Pode se trocar, amiga, a gente sempre se trocou junto. Eu acho que você acertou a linha do look. Mas foi um pouco tímida. Eu teria dobrado o tamanho da cauda, investido mais no bordados”.

Fátima se irrita com o tom irônico e manda o recado: “Você não tem o direito de vir atrapalhar o meu casamento e muito menos de entrar aqui, enquanto eu troco de roupa”. É nesse ponto que Solange explode, jogando na cara da rival toda a mágoa acumulada: “Será que eu não tenho? Depois de tudo que você fez comigo…”.

Fátima não recua: “Eu não fiz nada de errado, Solange. Você e o Afonso viviam brigando, você nunca deu importância pro seu namoro e agora quer jogar a culpa em mim”. Solange, tomada pela raiva, impõe: “Cala a boca porque quem veio aqui pra falar fui eu! Você é uma mentirosa, que tem inveja das pessoas. Eu te recebi na minha casa quando você chegou no Rio, eu te ajudei quando você não conhecia ninguém e você roubou meu namorado”.

Aqui, a cena atinge seu primeiro pico de tensão. Fátima responde com cinismo e superioridade: “Só pra você saber, eu resisti muito até ceder ao Afonso, tá? Eu sempre tive muita consideração por você”. Mas Solange segue com a acusação mais grave: “Pra estar se casando assim tão rápido, você deve ter feito todo tipo de aliança com a bruxa da Odete (Débora Bloch). Ela tentou fazer uma aliança comigo também, Fátima. Esqueceu? Eu não topei e você topou”.

Fátima diz que não faz ideia do que ela está falando, mas Solange não perde a oportunidade de lançar o famoso trava-língua: “Fátima, o Afonso pode estar iludido agora, mas ele não é idiota. Alguma hora ele vai ver quem você é de verdade. A gente pode enganar todo o mundo por um certo tempo, mas não pode enganar todo o mundo por todo o tempo. Essa máxima nunca falhou. E vai funcionar no seu caso também”.