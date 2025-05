Avião da Azul “empina” na pista durante embarque no aeroporto de Viracopos

Nesta sexta-feira (23/5) uma aeronave, da companhia aérea Azul, acabou ficando “empinada” com a cauda encostando no chão durante o embarque. O acidente aconteceu no aeroporto de Viracopos, am Campinas (SP).

A companhia aérea Azul, responsável pelo avião se manifestou por meio de nota após o episódio:

“A aeronave foi estabilizada e passará por inspeção. Os clientes desembarcaram em total segurança, sendo reacomodados em outros voos. A companhia ressalta que adota medidas preventivas como essa para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Azul”, afirma.

O incidente, que aconteceu por volta das 17h30, não deixou nenhum ferido e nem prejudicou os embarques marcados.