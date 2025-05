Avião faz pouso emergencial após passageiro tentar abrir a porta

Um avião do Japão desviou a rota de um voo e realizou um pouso emergencial após um passageiro tentar abrir uma das portas da aeronave. A viagem ia em direção à cidade de Houston, no Texas e precisou pousar em Seattle. Os passageiros desembarcaram no destino previsto com quatro horas de atraso.

O homem que tentou abrir as portas de saída do avião estava tendo uma crise de saúde e foi contido por passageiros e pela comissão aérea que estava a bordo. Ele foi levado ao hospital após o pouso e não está claro se enfrentará alguma acusação.

A companhia aérea All Nippon Airways (ANA) informou à imprensa que o desvio ocorreu por conta de “um passageiro indisciplinado”.

“A segurança dos nossos passageiros e da tripulação é nossa maior prioridade e aplaudimos os esforços das autoridades locais pelo apoio”, disse a ANA em um comunicado.

Após o pouso inesperado, especificamente no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, outro passageiro se frustrou com a situação e socou a porta do banheiro, de acordo com o aeroporto.

Ele também foi retirado do voo por “comportamento indisciplinado” e gerou mais atraso ainda no voo.

Incidentes semelhantes

Casos como o da All Nippon Airways costumam ocorrer. Em abril, um voo da Jetstar de Bali, Indonésia, foi forçado a retornar durante sua viagem para Melbourne, Austrália, depois que um passageiro tentou abrir a porta do avião no ar.

Em novembro passado, um homem também tentou abrir a porta do avião durante um voo da American Airlines, mas foi contido e amarrado pelos outros passageiros com fita adesiva.

Leia também

E, em 2023, nove passageiros de um voo da Asiana Airlines foram enviados ao hospital com dificuldades respiratórias depois que um homem conseguiu abrir a porta de saída de emergência da aeronave antes do pouso em um aeroporto sul-coreano.

Nos Estados Unidos (EUA), a Administração Federal de Aviação (FAA) adota uma política de tolerância zero para comportamento indisciplinado de passageiros. Em 2021, houve quase 6 mil interferências em voo relatadas. Os casos diminuíram significativamente após a adoção da medida. Em 2023, mais de 400 ações de fiscalização foram iniciadas e US$ 7,5 milhões em multas foram aplicadas a esses passageiros.