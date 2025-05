Avião pousa em SP após piloto declarar urgência e acionar equipe de bombeiros

Um avião que pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na última sexta (23/5), contou com a presença de bombeiros na pista. Antes de aterrissar a aeronave, o piloto se comunicou com a equipe em terra para declarar “pan pan”, termo que significa urgência e que requer atenção. Apesar da situação ter mobilizado uma equipe, nenhum incidente foi registrado com o Boeing 787-9, que vinha de Toronto, Canadá.

O avião da companhia Air Canada chegou a São Paulo pela manhã e os bombeiros estavam próximos à pista. A equipe acompanhou o pouso e atentou-se aos procedimentos internacionais de segurança, e tudo transcorreu normalmente. Embora o aviso de “pan pan” desperte atenção máxima, ele não representa risco imediato aos passageiros ou à aeronave.

Além da escolta na pista, viaturas do Corpo de Bombeiros também estavam a postos, caso acontecesse algum imprevisto com o Boeing 787-9. O avião passou por uma inspeção, que constatou que estava tudo em ordem, e depois foi encaminhado ao pátio. Na comunicação do comandante com os profissionais do aeroporto não foi possível saber a razão do “pan pan”.