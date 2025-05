Bahia recebe o São Paulo pelo Brasileirão. Veja onde assistir

São Paulo e Bahia tiveram destinos diferentes na Libertadores. O tricolor paulista avançou para as oitavas de final, enquanto o nordestino foi eliminado da competição. Neste sábado (31/5), as equipes medem forças no Campeonato Brasileiro, pela 11ª rodada da competição. A partida acontece com mando do Esquadrão de Aço, na Arena Fonte Nova.

zubeldía tem mais um compromisso com o tricolor

São Paulo pode estar entre os 10 se vencer

Bahia pode dormir no G-6 se sair vitorioso do confronto

Esquadrão de Aço foi eliminado da Libertadores

No Brasileirão, o time de Zubeldía ocupa a 13ª colocação, enquanto o Bahia vive situação melhor. O time de Rogério Ceni está na 7ª posição e pode estar entre os primeiros colocados se vencer o duelo.

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.