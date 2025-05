Bailarinas acreanas brilham com presença confirmada no maior festival de dança do mundo

O Acre terá representantes no maior festival de dança do mundo. As bailarinas Caline Teodoro e Rayelle Bianca, da Cia de Dança Adorai, foram selecionadas para se apresentar no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, reconhecido pelo Guinness Book desde 2005. A participação das duas jovens evidencia o crescimento da dança no estado e o reconhecimento do talento local em palcos nacionais.

Caline Teodoro foi aprovada para competir na categoria de variação de repertório clássico livre — uma das mais tradicionais e exigentes do festival.

Já Rayelle Bianca levará ao evento duas apresentações: uma com ballet clássico de repertório e outra com jazz, ambas nos palcos abertos, espaço destinado à mostra artística de grupos e talentos de diversas regiões do país.

Representando com excelência a Cia de Dança Adorai, as bailarinas têm suas performances marcadas por dedicação, sensibilidade artística e fé.

O desempenho das alunas é reflexo do trabalho construído com disciplina e paixão ao longo dos anos pela companhia.