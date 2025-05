Bairro da zona leste de SP terá palco gospel na Virada Cultural 2025

Com programação para todos os públicos e gostos, esta edição da Virada Cultural terá atrações cristãs no bairro Belém, na zona leste de São Paulo. O palco Belenzinho estará localizado no Largo São José do Belém, 109-57.

As apresentações acontecerão tanto no sábado (24/5) quanto no domingo (25). Dentre as atrações, estão Anjos do Resgate, Ton Carfi, Guilherme Sá, Soraya Moraes e Sarah Farias (veja a programação completa abaixo).

Virada Cultural 2025

Com mais de mil atrações artísticas e expectativa de público de 4,7 milhões de pessoas, a Virada Cultural 2025 promete ser a maior edição da história. Acessível e gratuito, o evento contará com shows de João Gomes, Liniker, Léo Santana, Luísa Sonza, Sepultura e muito mais, espalhados por toda a capital paulista.

O sábado (24/5) e o domingo (25/5) serão recheados de, além dos grandes nomes, atrações culturais pela cidade. Serão mais de 100 atrações em teatros, mais de 30 festas e intervenções artísticas, mais de 30 atrações literárias, mais de 100 atrações nos Centros Culturais e programação em 10 Fábricas de Cultura, 20 unidades do Sesc e 33 CEUs.

A programação completa da Virada Cultural 2025 você encontra aqui!

Ao todo serão 21 palcos, sendo 7 na zona sul; 5 no centro; 5 na zona leste; 2 na zona norte; e 1 na zona oeste.

Veja a programação do palco gospel:

Sábado (24/5):

18h – Renascer Praise

19h15 – Anjos do Resgate

20h30 – Ton Carfi

Domingo (25/5):

10h – Fraternidade São João Paulo II

11h15 – Guilherme Sá

13h30 – Cassiane

14h45 – Soraya Moraes

16h15 – Nicoli Francini

17h30 – Sarah Farias

Intervalos:

Dj Fjay