Balada Nerd, NBA e Karaokê! Saiba como curtir o Final de Semana com o Giro Cultural do ContilNet

Mais uma semana chegando ao fim, com o mês se encerrando e a carteira já quase vazia. Mas a gente ainda merece aproveitar o final de semana, não é mesmo? Então vem comigo que eu vou te apresentar os melhores rolês da cidade pra esse fim de semana com mais um Giro Cultural do ContilNet!

Quinta-feira

A semana vai abrir com os nossos tradicionais Karaokês da cidade, com Studio e Garagem abrindo espaço pros cantores de plantão. Agora, se você quer uma pitada a mais de animação, os fãs da NBA com certeza vão ir no Garagem a semana toda, já que desde terça-feira, até o domingo, os jogos dos playoffs, a reta final do maior basquete do mundo, vai estar sendo exibida por lá.

Sexta-feira

A semana começa com o Pagodinho do Edil, na casa que mais toca pagode nessa cidade! Pode colar lá no Brazin se esse foi teu ritmo pra sextar.

Teu rolê é mais um sambinha? Não tem problema, já que a Casa do Rio tá de volta e vai estar acontecendo a Casa de Bamba neste final de semana!

Prefere guitarras? Não seja por isso, a Emep3 vai se apresentar lá no Garagem na noite de sexta-feira (dale menino Kaue!!).

O dia encerra com um especial lá no Studio, dessa vez teremos CPM22 e Raimundos! Muita cerveja e cabeças balançando até ver o oco nessa noite!

Sábado

O Bar Piscina da AABB tá de portas abertas neste final de semana, com o Me Leva Pro Pagode, a melhor atração do fim de semana pra você que não sabe como chamar alguém que pra sair, só precisa mandar o card deles e o convite tá feito!

Você nerdola, que só fica trancado em casa, não vê a luz do dia a semanas e fica assistindo o mesmo anime ou série antiga e jogando o mesmo jogo faz cinco anos, o Studio tem uma noite pra você! Balada Nerd, em comemoração ao dia mundial do orgulho Nerd!

Agora se você estiver nostálgico, o Garagem estará de postar abertas com a Tribo do Vinil.

Pra fechar o sabadão, temos a Noite das Estrelas, apresentação de dança do ventre, às 19h lá no Cine Teatro Recreio!

Domingo

O domingão acho que combina perfeitamente com um bom basquete não é mesmo? Então não esquece de passar lá no Garagem pra assistir New York Nick contra Indiana Pacers pro segundo jogo da série! (Mas não esquece que todo dia nessa semana vai ter jogo da NBA a partir das 19h viu?)

Encerrando a semana, o Mega Dance Musical acontece lá na concha Acústica, com diversas companhias de dança se apresentando, a partir das 16h.

Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?